KISITLAMADAN SONRA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK
(Havadan görüntüler) KISITLAMADAN SONRA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİKALİ AKSOYER / İSTANBUL DHA KISITLAMANIN kalkmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
20.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:50
(Havadan görüntüler) KISITLAMADAN SONRA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK
ALİ AKSOYER/ İSTANBUL DHA KISITLAMANIN kalkmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.
LGS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğun trafik havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA