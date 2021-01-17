Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkardı
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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkardı

17.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, hafta sonunu Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe kayak merkezlerinde geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, hafta sonunu Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe kayak merkezlerinde geçirdi.

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu kayak yaparak değerlendirdi.

Lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, Kovid-19 kuralları çerçevesinde kayak ve snowboard yaptı, kızakla kaydı.

Turistlerin, aileleriyle keyifli vakit geçirdiği gözlendi.

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkardı
Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkardı
Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkardı
Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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