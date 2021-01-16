Son Dakika | Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor
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Son Dakika | Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor

16.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:50

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe Kayak Merkezindeki turistler, kayak yaparak gönüllerince eğleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe Kayak Merkezindeki turistler, kayak yaparak gönüllerince eğleniyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu kayak yaparak değerlendiriyor.

Lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, salgın kurallarına uyarak kayağın keyfini çıkarıyor.

Turistler aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Son Dakika | Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor
Son Dakika | Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor
Son Dakika | Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor
Son Dakika | Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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