Kısıtlamadan muaf tutulan çiftçilerin tarlada mesai yaptı
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Kısıtlamadan muaf tutulan çiftçilerin tarlada mesai yaptı

Kısıtlamadan muaf tutulan çiftçilerin tarlada mesai yaptı
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan çiftçiler, faaliyetlerini sürdürüyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan çiftçiler, faaliyetlerini sürdürüyor.

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin Ramazan Bayramı'nda da tarlalarda ter döktüğünü söyledi.

Çiftçileri çalıştıkları tarlalarda ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını anlatan Kılıç, "Çiftçilerimiz tam kapanmadan muaf tutuldu. Çiftçi olmazsa, üretim olmazsa Türkiye zor günler yaşar. O yüzden çiftçinin kıymeti daha çok bilindi. Bu salgın döneminde çiftçi hiç evinde oturmadı, hep tarlasına koştu." diye konuştu.

Çiftçi Raif Taş ise zamanlarının büyük kısmını tarlada çalışarak geçirdiklerini ifade etti.

Taş, "Bizler çiftçiyiz, umudumuzu toprağa ektik. İnşallah bu yıl Muş ve Malazgirt ovası bereketli olacak. Tek temennimiz yağmurun yağması." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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