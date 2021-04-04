Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ

Son dakika gündem haberi: Güven USTA/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride

Güven USTA/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Meydan ve çevresini gezen turistlerin çoğunun sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat etmediği görüldü.

Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ
Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ
Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ
Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ
Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ
Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Mansur Yavaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 15:44:55. #1.14#
title