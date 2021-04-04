Son dakika haberi... KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER SULTANAHMET MEYDANI'NA AKIN ETTİ
Son dakika gündem haberi: Güven USTA/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti.
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Güven USTA/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Meydan ve çevresini gezen turistlerin çoğunun sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat etmediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı