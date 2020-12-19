Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü

19.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:41
Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü

ANTALYA'da turistler, yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarttı.

ANTALYA'da turistler, yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarttı.

Türkiye genelinde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya'da vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Kentin meydanlarında sakinlik dikkati çekerken sokağa yalnızca kısıtlamadan muaf olanlar ile turistler çıktı. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olduğu kentte, Konyaaltı Sahili de turistlere kaldı. Turistlerin, kimisi denize girerken kimisinin de sahilde güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Polis ekipleri ise turistler ile izin belgesi olanların dışında kimsenin bulunmadığı sokaklarda denetimlerini sürdürmeye devam etti. Yürüyüş yapan bir turist grubunu durduran ekipler, pasaport kontrolünü yaparken Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botunun da sahilde denetimlere devam ettiği görüldü.


Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü
Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü
Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü
Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü
Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Karar Samsun Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:43:16. #1.15#
title