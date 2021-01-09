Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
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Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi

09.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:40
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi

ANTALYA'da 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte sahiller denize giren turistlere, sokaklar ise evcil hayvanlarını gezdiren hayvanseverlere kaldı.

ANTALYA'da 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte sahiller denize giren turistlere, sokaklar ise evcil hayvanlarını gezdiren hayvanseverlere kaldı.

Hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yürüyüş yapıp, denize girdi. Gökyüzünün bulutlu olmasına aldırmayan turistler sahilin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kentinde, kısıtlama nedeniyle Antalyalılar ise evlerinde oturup, yağmur bulutlarıyla kaplı gökyüzünü izliyor. Evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını görmek için kısa yürüyüşler yapan hayvanseverlere de park ve bahçelerde rastlanılıyor. Her gün binlerce aracın geçtiği kentin ana arterleri Adnan Menderes Bulvarı ile 100. Yıl Caddesi'nde görevli kişilere ait az sayıda araç trafiği olduğu görüldü.


Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi
Kısıtlamadan muaf turistler denize girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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