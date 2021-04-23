KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER BOŞ SAHİLİN TADINI ÇIKARDI
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KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER BOŞ SAHİLİN TADINI ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, boş kalan sahilin keyfini çıkardı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, boş kalan sahilin keyfini çıkardı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 301.65'e ulaşan turizm kenti Antalya'da, 82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu. Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkınca kısıtlamadan muaf turistler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Sahildeki bazı turistler sıcaklığı 18 derece olan denize girerken, bazıları ise kumların üzerinde uzanarak güneşlendi.

KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER BOŞ SAHİLİN TADINI ÇIKARDI
KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER BOŞ SAHİLİN TADINI ÇIKARDI
KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER BOŞ SAHİLİN TADINI ÇIKARDI
KISITLAMADAN MUAF TURİSTLER BOŞ SAHİLİN TADINI ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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