Kısıtlamadan muaf tarım işçileri memnun
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Kısıtlamadan muaf tarım işçileri memnun

Kısıtlamadan muaf tarım işçileri memnun
03.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:27

MANİSA'da, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tarım işçileri, hafta sonu da çalışmaya ara vermedi.

MANİSA'da, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tarım işçileri, hafta sonu da çalışmaya ara vermedi. Üzüm bağlarının bakımları yapıldı, domates fideleri gibi çeşitli ürünler, toprakla buluşturuldu. Tarım işçileri, kısıtlamada işlerinin başında olmaktan memnun olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunanlar ile gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu kararını açıklaması, yevmiye usulü çalışan tarım işçilerini sevindirdi. Günde 70 ile 110 lira arasında para kazanan mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren ter döküyor. 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Eren Gezek (34), "Koronavirüsle ilgili işçi bulma konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Ama bu çok kısa sürdü. Devletimiz hemen konuya el atarak bu sorunumuzu çözdü. Doğu illerinden mevsimlik tarım işçilerimiz, Manisa'da. Biz de şu an tarlalarımızda domates ekiyoruz" diye konuştu. 

25 yıldır çiftçilik yapan ve bu yıl ilk defa domates ektiğini anlatan Murat Baskak (43) ise "Biz tarlalarda çalışıyoruz ancak mevsimlik tarım işçilerimiz olmazsa biz bir hiçiz. Onların da yardımıyla üretimi gerçekleştiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaktan dolayı çok memnunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.'Dayıbaşı' olarak bilinen, tarladaki işçilerin sorumlusu, Şanlıurfa'dan gelen İzzet Çelik (44), "20 senedir dayıbaşı olarak bu mahalleye geliyorum. Bu yıl biraz geç geldik, koronavirüs nedeniyle. Ancak şu an bulunduğumuz tarlada 35 kardeşimizle birlikte domates fidelerini toprakla buluşturuyoruz. Bizi kısıtlamadan muaf tutan devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.KİMİ OKULU KİMİ DE EVLENMEK İÇİN ÇALIŞIYORŞanlıurfa Viranşehir'den Manisa'ya gelen, Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Ana Sınıfı Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi ayrıca tarım işçisi Sinan Doğan (21), "Burada çalışıp kazandığım parayı önce ailemin geçimini sağlayıp ardından da eğitim ihtiyaçlarım için kullanacağım. Burada yaklaşık 6 ay kalacağım. Daha sonra da memleketime dönüp okuluma devam edeceğim" dedi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden ailesiyle birlikte gelen Salih Çapan (20), "Ben Manisa'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldim. Şu an domates tarlasında çalışıyoruz. Burasının ekimi bittikten sonra üzüm bağlarında işler başlıyor oraya geçeceğiz. Burada yaklaşık 20 bin lira para biriktirmeyi hedefliyorum. Biriktirdiğim parayla memleketime dönüp evleneceğim. Evlilik hayalimi buradaki çalışıp kazandığım parayla gerçekleştireceğim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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