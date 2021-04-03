Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu
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Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar ve turistler İstinye, Ortaköy ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar ve turistler İstinye, Ortaköy ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. İstiklal Caddesi'nde ve sahillerde gezenlerin sosyal mesafe kuralı, maske kullanımına dikkat etmedikleri görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar uygulanacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından çok yüksek riskli ve orta riskli olan 58 ilde dün akşam saat 21.00 itibariyle geçerli olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 58 ilin içinde olan İstanbul'da kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ile turistlerin sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat etmedikleri görüldü. Şehrin önemli noktalarından olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Kısıtlamadan muaf olanlarından bazılarının maskelerini tam olarak takmadıkları bazılarının ise hiç takmadığı görüldü.

SAHİL HAVASI VİRÜSÜ UNUTTURDU

Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Ortaköy sahillerinde de kısıtlamadan muaf olanların önlemleri dikkate almadıkları ve güzel havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıktıkları görüldü.

(Davut Has/İHA)

Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu
Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu
Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu
Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu
Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu
Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu
Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler korona virüsü unuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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