Kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı
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Kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı

22.11.2020 09:20 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:30

Kilis'te kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri, sabahın erken saatlerinde zeytin bahçesine giderek hasat yaptılar.

Kilis'te kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri, sabahın erken saatlerinde zeytin bahçesine giderek hasat yaptılar.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de hafta sonları 20.00-10.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kilis Ziraat Odası'ndan aldıkları çiftçi belgesiyle sabah erken saatlerde zeytin bahçesine giden vatandaşlar ise zeytin hasadını yaptı. Ökkeş Kaplan adlı zeytin üreticisi, kısıtlamadan muaf olduklarını ifade ederek, "İznimizi alarak zeytinimizi toplamaya başladık. Devletimiz bizlere böyle bir imkan verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Cuma Kaplan adlı zeytin üreticisi de devlete teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Eğer bu kısıtlamadan muaf olmamış olsaydık zeytin toplamaya saat 10.00'dan sonra gelecektik, bu kez de yarım gün olmasına rağmen işçiye tam gün parası verecektik. Yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı
Kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı
Kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı
Kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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