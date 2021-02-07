Son dakika haber: Kısıtlamadan muaf olan turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı
Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler güzel havanın tadını çıkardı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler güzel havanın tadını çıkardı.
Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan Sapanca'da, güzel havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf yabancı turistler sahilleri doldurdu.
Burada yürüyüş yapan, teknelerle gölde gezen turistler bol bol fotoğraf çektirdi.
İlçedeki doğal güzellikleri de gezen turistler, yeşilin ve doğanın keyfini sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş