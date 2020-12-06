Kısıtlamadan muaf olan sabuncular üretime devam ediyor

Kilis'te, kısıtlamadan muaf olan sabuncular, pandemi döneminde de üretime devam ederek ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Kilis'te sabun imalatı yapan Mehmet Keçik, Kısıtlamadan muaf olduklarını bu imkanı veren herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Geleneksel yöntemlerle zeytinyağından sabun üretiyoruz. Kilis bilindiği üzere zeytin ve üzüm üretiminin yapıldığı bir şehirdir. Zeytinyağı ile sabun bilindiği üzere korona virüs döneminde iyi bir safhada duruyor. Soğuk sıkım zeytinyağını hem kendimiz imal ediyoruz. Hemde sabunu da kendimiz üretiyoruz. Bir çok çeşitli sabun üretiyoruz. Tamamen zeytinyağlıdır. Ardıç katranlı, Türk kahveli, limonlu, ballı, gıttım, defne, sade başta olmak üzere her türlü sabun üretiyoruz. Üretmek her şeyden önce geliyor. Tüketiyoruz, sürekli bu nedenle üretmek gerekiyor. Ürettiğimiz zaman hem devletimiz için hem milletimiz için daha iyi olacaktır. Sokağa çıkma yasağında devletimiz bize üretim yapmamıza izin verdi. Üretim yapın biz sizin yanınızdayız dedi, bizde devletimize, milletimize destek olmak için üretiyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı