Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada
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Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada

Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler; baharlık arpa, buğday ve şeker pancarı ekti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler; baharlık arpa, buğday ve şeker pancarı ekti.

Korona virüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Malazgirt'teki tarım üreticileri de bahar aylarlarında arpa, buğday ve şeker pancarı ekmek için tarlada yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Bir tarım ilçesi olan Malazgirt'te hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, sabahtan akşama kadar tarlada çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.

Sabah saatlerinde tarlaya koşarak arpa, buğday ve şeker pancarı eken üreticileri ziyaret eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "Çiftçilerimiz Türkiye kalkınsın diye üretime yoğun şekilde devam ediyorlar. Bu pandemi dönemine rağmen çiftçilerimiz tarlada ekimlerini yapıyor. Çiftçilerimiz şu anda şeker pancarı, arpa ve buğday ekiyor. Bu da ilçemiz ekonomisi için çok önemli. Pandemi kısıtlamasından muaf tutulan çiftçilerimiz tarlada çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çiftçilerimiz sahadadır. Çiftçilerimiz bu sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır. Şu anda ekinlerini ekiyorlar. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın talimatları doğrultusunda çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi çiftçilerimiz pandemide bile ülkemiz ekonomisi için sahadadır. Tüm çiftçilerimize hayırlı Ramazan'lar dilerim" ifadelerini kullandı.

Şeker pancarı üreticileri için geçtiğimiz yılın altın yıl olduğunu dile getiren Başkan Kılıç, "Bu yılda inşallah daha fazlasını bekliyoruz. Çok şükür şu anda çiftçimizin hiçbir sıkıntısı yok. İnşallah geçtiğimiz yıl gibi bu yılda hayırlı bir yıl olur" dedi.

Başkan Kılıç, hayvanları otlatmaya çıkaran üreticileri de ziyaret ederek bir süre sohbet etti. - MUŞ

Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada
Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada
Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada
Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada
Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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