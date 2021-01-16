Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor
16.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:39
Manavdan alışveriş yapan vatandaşlar Balıkçı tezgahından detaylar Fırından ekmek alan vatandaşlar Dönercinin paket servisi yapması İSTANBUL - Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.
Manavdan alışveriş yapan vatandaşlar
Balıkçı tezgahından detaylar
Fırından ekmek alan vatandaşlar
Dönercinin paket servisi yapması İSTANBUL - Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu