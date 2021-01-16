Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor

16.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:39

Manavdan alışveriş yapan vatandaşlar Balıkçı tezgahından detaylar Fırından ekmek alan vatandaşlar Dönercinin paket servisi yapması İSTANBUL - Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.

Manavdan alışveriş yapan vatandaşlar

Balıkçı tezgahından detaylar

Fırından ekmek alan vatandaşlar

Dönercinin paket servisi yapması İSTANBUL - Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor

Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor
Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor
Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor
Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Şener Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mesut Bakkal Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamadan muaf işletmeler vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 14:39:40. #1.14#
title