Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında
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Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında

Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında İslahiye'de kısıtlamadan muaf tutulan çiftçiler yüksek sıcağa rağmen tarlalarında çalışıyor.

Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında
16.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:27

Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında

GAZİANTEP - İslahiye'de kısıtlamadan muaf tutulan çiftçiler yüksek sıcağa rağmen tarlalarında çalışıyor.

Dört gün süreyle aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından hissedilen sıcaklığın 39 dereceyi göstermesine rağmen İslahiye'de tarımsal faaliyetler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin, üreticilerin ve gıda sektörünün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan gruba dahil edildiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası durumdan hoşnut olan çiftçiler şuanda ekili olan başta buğday ve biber başta olmak üzere tüm tarımsal faaliyetlere devam ediliyor.

Kırsal alan olan Karapolat Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilik yapan Murtaza Özdemir, "Bu sene 20 dönüm kadar buğdayımız var sulama zamanı geldi. Korona virüsten dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sulama faaliyetlerimizi devam ettirmemizi sağlaya tüm yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kısıtlamadan muaf çiftçiler sıcağa rağmen iş başında

Kaynak: İHA

Manşet

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