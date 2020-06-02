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Kısıtlamadan muaf 65 yaş üzeri mükellefler için vergi süreçleri başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergileri 16 Haziran Salı gün sonuna kadar ödenecek.

Kısıtlamadan muaf 65 yaş üzeri mükellefler için vergi süreçleri başladı
02.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:47

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergileri 16 Haziran Salı gün sonuna kadar ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni normalleşme süreciyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükelleflerin yerine getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin duyuru yayınlandı.

Duyuruda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler ve meslek mensuplarının mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve bildirimlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak İçişleri Bakanlığının 29 Mayıs'ta yayımladığı yeni genelgeyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, bu kısıtlamadan muaf tutulduğu anımsatıldı.

Buna göre, kısıtlamadan muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükellefler, mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerini 16 Haziran gün sonuna kadar verecek. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.

1 Haziran itibarıyla verilme süresinin son gününe 15 günden fazla gün kalan beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi olarak kanuni süreler dikkate alınacak.

Öte yandan 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olanlar, bu kapsamdaki erteleme hükümlerinden yararlanacak.

Yasağı devam edenler için erteleme devam ediyor

Gerek 65 yaş ve üstünde olması gerekse kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden mükelleflerin söz konusu mücbir sebep hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarihe kadar devam edecek.

Öte yandan mükellef tarafından 27 Nisan, 27 Mayıs ve 26 Haziran tarihlerine kadar verilmesi gereken muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri 27 Temmuz gün sonuna kadar verilecek. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler ise sırasıyla 27 Ekim Salı, 27 Kasım Cuma ve 28 Aralık Pazartesi günü sonuna kadar ödenecek.

Meslek mensuplarının durumu

Duyuruda, 65 yaş üzeri olup 1 Haziran itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan meslek mensubu mükellef ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensubu tarafından verilen mükelleflerin beyanname verme ve ödeme tarihlerine de yer verildi.

Beyanname/bildirimleri bu meslek mensubu tarafından verilen mükellefin, 2020/Şubat, 2020/Mart ile 2020/Nisan dönemi KDV ve muhtasar beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ile aynı dönemlere ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri, 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannameleri, 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri 16 Haziran Salı günü sonuna kadar verilecek. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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