Kısıtlamada yüzme keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada yüzme keyfi

Kısıtlamada yüzme keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İznik Gölü'nde kısıtlamaya aldırış etmeden suya giren 2 genç, boş sahilin tadını çıkarttı.

Bursa'nın İznik Gölü'nde kısıtlamaya aldırış etmeden suya giren 2 genç, boş sahilin tadını çıkarttı.

Türkiye'nin dört bir yanında uygulanan tam kısıtlamayla rağmen, vatandaşların kuralları hiçe saymaları pes dedirtti. Ancak Bursa'nın İznik ilçesinde ise, yasağı delen 2 gencin masum tavırları dikkatlerden kaçmadı. İznik Gölü'ne gelen yakın mahallelerden 12 ile 17 yaşlarındaki iki genç havanın sıcak olmasını fırsat bilerek göle girdi. Büyük olan çocuk hiç hareket etmeden suyun içinde dururken, küçük olanın ise yüzmeyi öğrenmeye çalışması dikkat çekti.

Havaların tam ısınmaması sebebiyle soğuk olan sudan çıkan gençler daha sonra evlerine doğru hareket etti. - BURSA

Kısıtlamada yüzme keyfi
Kısıtlamada yüzme keyfi
Kısıtlamada yüzme keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Meral Kaplan
Spor Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada yüzme keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:56:51. #1.14#

title