Kısıtlamada yolcu taşımak için inanılmaz bir yöntem buldu
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Kısıtlamada yolcu taşımak için inanılmaz bir yöntem buldu

Kısıtlamada yolcu taşımak için inanılmaz bir yöntem buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kısıtlamada yolcu taşımak isteyen bir kişinin, minibüsün üzerine "Sağlık Bakanlığı" yazdırdığı ortaya çıktı.

Adana'da kısıtlamada yolcu taşımak isteyen bir kişinin, minibüsün üzerine "Sağlık Bakanlığı" yazdırdığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Adana Merkez Otogarı'ndan çıkan üzerinde Sağlık Bakanlığı ibaresi bulunan 01 ACC 692 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü Özgür G.'nin, otogardan aldığı yolcuları, kısıtlama sürecinde şehir içi ve şehir dışına usulsüz olarak taşıdığını, bunu da minibüsün üzerine "Sağlık Bakanlığı" yazarak denetimlerden kolay geçiş yaptığını belirledi. Ekipler, Özgür G.'ye korsan taşımacılık ve izin alınmaksızın veya tescil ettirilmeden logo bulundurmaktan 6 bin 844 TL ceza kesti. Minibüsteki 6 yolcuya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün trafikten menedildi. - ADANA

Kısıtlamada yolcu taşımak için inanılmaz bir yöntem buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da Sağlık Bakanlığı logolu minibüsle korsan taşımacılık yapan sürücüye para cezası
Adana'da Sağlık Bakanlığı logolu minibüsle korsan taşımacılık yapan sürücüye para cezası
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