Kısıtlamada yakalanan aranan şahıs: "Kaçacak değilim"
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Kısıtlamada yakalanan aranan şahıs: "Kaçacak değilim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da tam kapanmada uygulama yapan polis ekipleri, aranması olduğu tespit edilen şahsı gözaltına aldı.

Aksaray'da tam kapanmada uygulama yapan polis ekipleri, aranması olduğu tespit edilen şahsı gözaltına aldı. Aracını bırakmak istemeyen şahıs, "Kaçacak değilim" diyerek polise sitem etti.

Olay, Yunus Emre Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama kapsamında denetim yapan polis ekipleri 12 AC 805 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü ve araç evrakları üzerinde sorgulama yapan polis ekipleri, sürücü B.T'nin (51) "kanunsuz kesici alet temin etme, ticaretini yapma ve kullanmak" suçundan aranması olduğunu tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan sürücünün aynı zamanda izin belgesinin olmadığı da ortaya çıktı. Aranması olduğu için polis ekiplerince gözaltına alınmak istenen şahıs, işlemleri yapıldığı sırada aracını bırakmak istemedi. Polis ekiplerine dil döken şahıs, aranması olmasına rağmen "Kaçacak değilim" diye sitem etti. Yakalanan sürücü, polis ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. - AKSARAY

Kısıtlamada yakalanan aranan şahıs: 'Kaçacak değilim'
Kısıtlamada yakalanan aranan şahıs: 'Kaçacak değilim'
Kısıtlamada yakalanan aranan şahıs: 'Kaçacak değilim'
Kısıtlamada yakalanan aranan şahıs: 'Kaçacak değilim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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