Son dakika haberleri: Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri: Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı Gözaltına alınan şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere "biz terörist miyiz ?

Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere "biz terörist miyiz ?" diyerek tepki gösterdi

AKSARAY - Aksaray'da devriye gezen asayiş ekiplerinin durumundan şüphelendiği 1'i çocuk 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin içinde bulunduğu park halindeki otomobilde esrar maddesi ele geçirildi.

Olay, Pamucak Mahallesi Pamucak Caddesi üzerinde yaşandı. Caddede devriye gezen Asayiş Şubesi ekipleri park halindeki 68 ACC 550 plakalı Renault marka otomobil içerisindeki yabancı uyruklu Ümid Ç. Volkan K. (14), Levent K. ve Yasin A.'nın durumundan şüphelenerek inceleme yaptı. Şahısların Genel Bilgi Taramasını yapan polis ekipleri şahısların üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar ele geçidi. Bunun üzerine 4 şahısta gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Şahıslar buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 4 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer liradan toplamda 12 bin 600 TL ceza uygulanırken, maske takmamaktan da 900'er liradan toplamda 3 bin 600 TL ceza uygulandı.

Son dakika haberleri: Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 00:16:57. #1.16#

title