Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti
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Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti

05.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:13
Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti

KORONAVİRÜS vaka sayısı iki katına çıkan, yoğun bakım yatak kapasitesinin ise yüzde 71'i dolan Antalya'da kısıtlamadan muaf üretici, serasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalıştı.

KORONAVİRÜS vaka sayısı iki katına çıkan, yoğun bakım yatak kapasitesinin ise yüzde 71'i dolan Antalya'da kısıtlamadan muaf üretici, serasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için Türkiye genelinde başlatılan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 15 saati geride kaldı. Son bir haftada vaka oranı yüzde 100 artan, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71'leri gören turizm kenti Antalya, yasağa tam uydu. Kısıtlamadan muaf meslek grupları ise kentteki faaliyetlerine devam etti. Bu meslek gruplarından biri olan çiftçiler kısıtlamaya rağmen çalışmalarını sürdürdü. Sabah erken saatlerde seralarına giden çiftçilerden kimi hasat yaptı kimi ise fidelerin bakımıyla ilgilendi. Seralarda çalışanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydu. 

Örtü altı üretimin yoğunlukla yapıldığı Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki 45 dönümlük serasında biber yetiştiren Recep Dal (60), tüketicinin güvenle ve hiçbir sorun yaşamadan ürüne ulaşması için kısıtlama gününde dahi evinde oturmadığını, serada çalıştığını söyledi. Girdi maliyetlerinin çiftçiyi maddi anlamda zorladığını da aktaran üretici Recep Dal, ürünün bakımının yapılmaması halinde bir gündeki kayıplarının dahi çok büyük olacağını ifade etti.

Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Yardımcısı Hüseyin Dal da seradaki ürünlerin bakımının zor olduğunu, üretimin aksamaması gerektiğini söyledi. Tedarik zincirinin bozulmaması için kısıtlamadan muaf olduklarını, ancak buna rağmen seralarda üst düzey önlemler alarak çalıştıklarını ifade eden Dal, "Vatandaş evden çıkmasın. Biz onlar için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti
Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti
Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti
Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti
Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti
Kısıtlamada üretim hız kesmeden devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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