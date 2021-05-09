Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
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Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi

Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Konyaaltı sahili, tam kapanma kısıtlamasından muaf turistlere kaldı.

ANTALYA'da Konyaaltı sahili, tam kapanma kısıtlamasından muaf turistlere kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek tam kapanma devam ediyor. Kapanma önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya'daki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Caddelerde polis ekipleri araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.Kentte hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşınca, sıcak havadan bunalan kısıtlamadan muaf turistler, Konyaaltı sahiline geldi. Turistler, denizin ve kumda güneşlenmenin tadını çıkarttı. Bazı turistler kumların üzerinde güneşlenirken, bazıları da sıcaklığı 23 dereceyi bulan denizde serinledi.


Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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