Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında Surlara çıkan genç, düşerek ağır yaralandı.

Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında Surlara çıkan genç, düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Sur ilçesi Urfa Kapı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K., sokağa çıkma uygulaması olmasına rağmen uyuşturucu madde kullanımı için tarihi surlara çıktı. Urfa Kapı bölgesinde bulunan burcun içine giren S.K., karanlıkta dengesini kaybederek burcun içine taşların üstüne düştü. Düşerken attığı çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar, 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K.'yı kanlar içerisinde yerde buldu. ilk müdahalenin ardından S.K., ambulansla hastaneye sevk edil. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı
Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı
Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı
Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı
Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı
Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı
Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı
Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı
Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Ebru Yaşar Seda Sayan Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 22:13:48. #1.14#

title