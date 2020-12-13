Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi

13.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:27
Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi

İZMİT'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimde, takside kimliksiz yakalanarak polislere, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" diyen E.Ç.'ye, kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi.

İZMİT'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimde, takside kimliksiz yakalanarak polislere, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" diyen E.Ç.'ye, kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi. E.Ç. daha sonra taksi ile evine döndü. 

İzmit'te polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Cedit Mahallesi'ndeki denetimde, bir taksiyi durduran polis ekipleri, E.Ç. isimli yolcuya kimliğini sordu. E.Ç. üzerinde kimlik bulunmadığını belirterek, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" dedi. Polis ise E.Ç.'ye evine en yakın bakkala yaya olarak gidebileceğini belirterek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesti. E.Ç. daha sonra taksiyle evine gitti. 

 


Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi
Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi
Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

İlgili Haberler

Herkes ekmeğini dün aldı, bugün bakkala, fırına giden olmadı
Herkes ekmeğini dün aldı, bugün bakkala, fırına giden olmadı
Kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalandılar; Gazetecilere küfür edip tehdit ettiler
Kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalandılar; Gazetecilere küfür edip tehdit ettiler
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Okan Buruk Adem Ljajic Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Tbmm Bakan Azerbaycan Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:45:46. #1.14#
title