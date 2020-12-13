Kısıtlamada takside yakalandı, 'Bakkala sigara almaya gidiyordum' dedi

İZMİT'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimde, takside kimliksiz yakalanarak polislere, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" diyen E.Ç.'ye, kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi. E.Ç. daha sonra taksi ile evine döndü.

İzmit'te polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Cedit Mahallesi'ndeki denetimde, bir taksiyi durduran polis ekipleri, E.Ç. isimli yolcuya kimliğini sordu. E.Ç. üzerinde kimlik bulunmadığını belirterek, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" dedi. Polis ise E.Ç.'ye evine en yakın bakkala yaya olarak gidebileceğini belirterek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesti. E.Ç. daha sonra taksiyle evine gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU