Kısıtlamada spor serbest mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada spor serbest mi?

29.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:06
Kısıtlamada spor serbest mi?

Şeyda Coşkun, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Şeyda Coşkun, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Coşkun, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Spor yapmıyoruz, izin belgemiz var" dedi.

Coşkun, spor yapmadıklarını söylemesine rağmen Arnavutköy-Rumelihisarı hattı boyunca tempolu bir şekilde yürüyüş yaptı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Öznur Çalık Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Eser Yenenler Furkan Palalı Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada spor serbest mi? | Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:07:27. #1.15#
title