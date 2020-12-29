Kısıtlamada spor serbest mi?

Şeyda Coşkun, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Coşkun, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Spor yapmıyoruz, izin belgemiz var" dedi.

Coşkun, spor yapmadıklarını söylemesine rağmen Arnavutköy-Rumelihisarı hattı boyunca tempolu bir şekilde yürüyüş yaptı.

Kaynak: Hürriyet