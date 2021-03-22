KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR
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KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR

22.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:34

Başakşehir'de sokağa çıkma yasağı sürerken sokak aralarında darbuka çalıp evlerinde bulunan bazı vatandaşlardan bahşiş de toplayan kişiler cep telefonu ile görüntülendi.

Başakşehir'de sokağa çıkma yasağı sürerken sokak aralarında darbuka çalıp evlerinde bulunan bazı vatandaşlardan bahşiş de toplayan kişiler cep telefonu ile görüntülendi.

Başakşehir 4. Etap 1. Kısım'da dün sokağa çıkma kısıtlamasını sırasında 3 kişi sokaklarda ellerinde bulunan enstrümanları çalıp şarkı söyledi. Kısıtlamada evlerinde bulunan vatandaşlar sokakta seslerin gelmesi üzerine sokakta 3 kişinin darbuka çalıp şarkı söylediğini gördü. Gördükleri manzara karşısında şaşıran vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi. Evlerinde olan bazı vatandaşlardan bahşiş de alan kişiler bir süre sonra gözden kayboldu.

KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR
KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR
KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR
KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR
KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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