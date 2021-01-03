Kısıtlamada sokak ortasında kavgaya 34 bin lira ceza

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, sokakta kavga eden 11 kişiye toplam 34 bin 980 lira ceza uygulandı.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, sokakta kavga eden 11 kişiye toplam 34 bin 980 lira ceza uygulandı.

İlçeye bağlı Gürgenli köyünde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen aileler arasında dün akşam tartışma çıktı. Sokak ortasında kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, birbirlerine saldırdı. Şikayet üzerine köye, jandarma ekipleri geldi. Ekipler, kavga eden iki aileden 11 kişiye izin belgesi olmadan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 980 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı