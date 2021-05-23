TEKİRDAĞ KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLİYORLAR

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüllüler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir çok bölgede düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüllüler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir çok bölgede düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor.

Çorlu Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüller hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında birçok bölgede sokak hayvanlarını besliyor. Gönüllü olarak ve kendi imkanları ile yıllardır sokak hayvanı beslediğini belirten Gülümser Tuna, "Kendi imkanlarımızla, hafta sonları yasaklı günlerde, hafta arası iki günde bir gece beslemelerimiz oluyor. Dernek bize desteklerini sağlıyor,mama yardımı olsun onlarda zorlanıyorlar bir yere kadar. Biz kendi imkanlarımızla, kendi paramızla almaya çalışıyoruz. Fırınlardan ekmek alıyoruz. Bazıları bedava vermiyor, paramızla alıyoruz. Zorlanıyoruz, çünkü birçok besleme noktamız var" dedi.

'LÜTFEN BIRAKMAYIN'

Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyesi Tülin Temelci, vatandaşları bakamadıkları hayvanlarını sokağa terk ettiklerini öne sürdü. Temelci, "Biz zorlanıyoruz. Çok besleme noktası var. Gerek dernek üyeleri gerekse gönüller ile birlikte beslemeleri yapıyoruz. Ancak, evlerinde hayvanlarına bakamayanlar onları nasıl olsa bakılıyor diye sokağa terk ediyorlar. Terk edilen o hayvanı besleme noktasında olan diğer hayvanlar kabul etmiyorlar. Bunun için o hayvan da aç kalıyor. Lütfen terk etmeyin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı