Kısıtlamada sokak hayvanlarını beslediler

BURDUR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler 80 saatlik sokak kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslemesini yaptı.

BURDUR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler 80 saatlik sokak kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslemesini yaptı.Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis memurları sokak kısıtlamasında kentin 15 farklı noktasındaki sokak hayvanlarının beslemesini yaptı.Burdur'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin geçen yıl temmuz ayında kurulduğunu söyleyen Asayiş Şube Müdürü Fatih Mehmet Tan, Arkadaşlarımız farklı noktalarda sokak hayvanlarının beslemesini yapıyor. Aynı zamanda Hayvan Durum İzleme (Haydi) mobil uygulamamız üzerinden hayvanlara karşı işlenen suçlarda, çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarda vatandaşlarımız ihbarda bulunarak anında ekiplerimizin müdahale etmesini sağlayabilirler dedi.

Tan, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin kuruluşundan bu yana sokak hayvanlarına karşı işlenen suçlarla ilgili olarak 3 adli işlem ve 4 idari işlem uygulandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı