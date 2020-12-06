Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
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Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

06.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:03

Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçedeki sokak hayvanları unutulmadı.

Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçedeki sokak hayvanları unutulmadı.

Kozan Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere mama bıraktı. Karınlarını doyuran kedi ve köpekler boş sokakların keyfini çıkardı.

Merkezin sorumlusu Sevilay Dağlı, bu zor günlerde evden artan yemeklerin sokakta yaşayan hayvanlar için bırakılarak destek olunmasını istedi. Dağlı, "Aylar sonra yine yasaklarımız başladı. Biz de rehabilitasyon merkezi olarak sokaktaki canlarımızı besleme yapıyoruz. Sokak hayvanlarımızın yoğun olduğu bölgelere mama bırakıyoruz" dedi.

Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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