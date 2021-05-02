Kısıtlamada sokak hayvanları beslendi
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Kısıtlamada sokak hayvanları beslendi

Kısıtlamada sokak hayvanları beslendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derince Belediyesi ekipleri, kısıtlama sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

Derince Belediyesi ekipleri, kısıtlama sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi faaliyetlerini sürdürürken, belediye ekipleri ise sokak hayvanları için besleme çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçenin muhtelif noktalarına düzenli olarak mama, yiyecek ve su bırakılırken, Veteriner Hekim Deniz Yayla ve rehabilitasyon merkezi görevlileri de rahatsızlığı olan sokak hayvanlarının düzenli olarak bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor. - KOCAELİ

Kısıtlamada sokak hayvanları beslendi
Kısıtlamada sokak hayvanları beslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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