Kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmadı

21.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:21
Kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmadı

Korona virüs salgını yüzünden hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması döneminde birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Korona virüs salgını yüzünden hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması döneminde birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Eskişehir merkez ve çevre ilçelerindeki sokaklarda bulunan hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanan onların yardımına yetkililer koşuyor. Söz konusu geçtiğimiz cumartesi ve Pazar günü devam eden kısıtlamada yerel belediyeler, ilçelerde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Gurubu kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar, kısıtlama sürecinde hayvanlara yiyecekler dağıttı. Seyitgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gurubu ise ilçede tespit edilen noktalara yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirildi. Sokak hayvanlarını aç bırakmamak için İnönü Belediyesince "Bizim için her can değerli, her can kıymetli" sloganıyla yaptığı çalışmalarda, sokağa çıkma yasağı sürecinde ilçede sokakta yaşayan can dostlar aç kalmasın diye mama dağıtımına devam ettiler.

Bu arada yetkililer, önümüzdeki haftalarda da devam edecek kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak adına gerekli yiyeceklerinin dağıtılacağı belirtti. - ESKİŞEHİR

Kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hadise Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmadı | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:21:28. #1.14#
title