Kısıtlamada sokağa çıktılar, rahat tavırlarıyla dikkat çektiler

Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurulan ve kısıtlama bulunan saatlerde izinsiz sokağa çıkan 128 kişiye 403 bin lira ceza kesildi.

Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurulan ve kısıtlama bulunan saatlerde izinsiz sokağa çıkan 128 kişiye 403 bin lira ceza kesildi. Bazı vatandaşların 'el sallayayım mı', 'beni çek', dükkandan geliyorum', 'Antalya'dan geliyorum' diyerek rahat davranması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şehrin en hareketli cadde ve sokaklarında sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde sabaha kadar denetim gerçekleştirdi. Selçuklu devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan denetimde ekipler, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı, izin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanarak geçişine izin vermedi. Polis noktalarında kısıtlamaya uymayan vatandaşların 'el sallayayım mı', 'beni çek', dükkandan geliyorum', 'Antalya'dan geliyorum' diyerek rahat tavırları dikkat çekti. Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan eğlence merkezleri çevresinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, toplamda 128 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 403 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı