- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar- Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar- Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi...

29.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:16

- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı.

- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir şehirden kente araçla çok sayıda ruhsatsız silah getireceğini belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı. Polis şüphelilerden E.Ö.'nün kamu görevlisi olduğu ve yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında rahatça sokağa çıkacağından dolayı silah kaçakçılığını da kısıtlamanın olduğu gün yapacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine zanlı E.Ö.'nün arkadaşı Ç.C. ile kısıtlama günü İstanbul'dan Adana'ya Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundan gelerek otomobilindeki gizli bölmeye sakladıkları 9 tabancayı satacakları bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine TAG otoyolunda önlem alıp otomobilin gelmesini bekledi. Polis bir süre sonra gelen otomobildeki kamu görevlisi ve diğer zanlıyı yakaladı. Otomobilde yapılan aramada ise gizli bölmelerde 9 tabanca bulundu. Polis ayrıca kamu görevlisinin "beni kısıtlamada kimse durdurmaz benimle rahat rahat kaçakçılık yapabilirsiniz ama sizden 20 bin lira alırım" dediğini ve zanlı kamu görevlisinin her kaçak silah sevkinden 20 bin lira para aldığı belirlendi.

Ekip, şehir girişinde aracı durdurup arama yaptı. Araçta, ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemin ardından "yasa dışı silah ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar- Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi...
- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar- Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi...
- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar- Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi...
- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar- Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Cemal Hünal Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar- Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:21:52. #1.14#
title