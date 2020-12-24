Kısıtlamada seyyar yemek servisi yapan işletmede kumar oynamışlar

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında seyyar yemek servisi faaliyeti yapan işletmede kumar oynayan 10 kişiye ceza yağdı. 10 kişiye toplamda 14 bin 970 TL ceza kesilirken iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Akyamaç köyünde E.Ç. ait olduğu öğrenilen seyyar yemek faaliyeti yapılan işletmede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekiplerce, seyyar yemek servisi faaliyeti yapılan işletmenin açık olduğu, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olayı tespit ederek müdahale etmesi sonucu işletme içerisinde bulunan şahıslar kaçmaya teşebbüs etmiş olup, işletme çevresinde yapılan kontrolde oyun kağıtlarının camdan dışarıya atıldığı tespit edildi. Söz konusu olayla ilgili olarak İşletme sahibine; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yerinde sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığından dolayı, iş yerinin faaliyeti İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 15 gün süreyle durduruldu.

İşletmede bulunan ve sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymayan T.Ş.(46), L.O. (38), E.E. (37), B.G. (35), S.B. (45), E.Ç. (36), Y.E. (30), B.I. (58) Ö.G. (40), S.K. (34) isimli 10 şahsa ve işletme sahibine; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince sokağa çıkma kısıtlaması kuralına uymamaktan 392 TL, Sosyal Mesafe Kuralına uymamaktan 392 TL, kumar oynamaktan 395 TL. olmak üzere toplam 14 bin 970 TL idari yaptırım uygulandı. Meydana gelen olayla ilgili olarak ayrıca işletme sahibi E.Ç. isimli şahıs hakkında Kumar Oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı