Kısıtlamada, 'seyyar manav' aracında 'uyuşturucu' ile yakalandı
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Kısıtlamada, 'seyyar manav' aracında 'uyuşturucu' ile yakalandı

Kısıtlamada, 'seyyar manav' aracında 'uyuşturucu' ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel

MANİSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında seyyar manav kamyoneti içerisinde uyuşturucu madde ile yakalanan İ. A. (20), gözaltına alındı.

MANİSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında seyyar manav kamyoneti içerisinde uyuşturucu madde ile yakalanan İ. A. (20), gözaltına alındı.

Yunusemre ilçesinde kırsal Üçpınar Mahallesi'ne 45 AFB 381 plakalı seyyar manav kamyoneti ile uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Aracı yakın takibe alan jandarma ekipleri, saat 13.30 sıralarında Manisa- Üçpınar karayolu üzerinde durdurdu. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, zulalanmış vaziyette 1064 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan psikotrop hap ele geçirildi. Kamyoneti kullanan İ. A. (20) gözaltına alındı. Şüphelinin İ.A.,'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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