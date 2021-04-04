Kısıtlamada sessizliğe bürünen Erzincan ve Bayburt'ta vaka artışları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada sessizliğe bürünen Erzincan ve Bayburt'ta vaka artışları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kısıtlamada sessizliğe bürünen Erzincan ve Bayburt'ta vaka artışları devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Bayburt ve Erzincan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim olurken son açıklanan insidans haritasına göre vaka artışları hızla devam ediyor.

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız
Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Bayburt ve Erzincan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim olurken son açıklanan insidans haritasına göre vaka artışları hızla devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Bayburt ve Erzincan'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu. Ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı iki kentte genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla, sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu. Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri tam olanların tedbirlere uymaları konusunda uyardıktan sonra geçmelerine izin verdi.

Bayburt Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonlarını en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cadde, sokak ve kaldırımları deterjanlı sularla yıkayarak temiz bir Bayburt için çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı araç ve yaya trafiğinin az olmasını fırsata çeviren belediye ekipleri, cadde ve sokakları temizleyerek hijyen çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında vaka artışlarının devam ettiği Bayburt 100 binde 244,17, Erzincan 321,20 vaka sayısı ile insidans haritasında yerini aldı. - BAYBURT

Kısıtlamada sessizliğe bürünen Erzincan ve Bayburt'ta vaka artışları devam ediyor
Kısıtlamada sessizliğe bürünen Erzincan ve Bayburt'ta vaka artışları devam ediyor
Kısıtlamada sessizliğe bürünen Erzincan ve Bayburt'ta vaka artışları devam ediyor
Kısıtlamada sessizliğe bürünen Erzincan ve Bayburt'ta vaka artışları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Demet Özdemir Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada sessizliğe bürünen Erzincan ve Bayburt'ta vaka artışları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 17:09:07. #1.15#
title