Kısıtlamada, satır ve kesici aletlerle yakalandı
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Kısıtlamada, satır ve kesici aletlerle yakalandı

24.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:30
Kısıtlamada, satır ve kesici aletlerle yakalandı

ESKİŞEHİR'de gece bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu E.C.G.'nin üzerinde 2'si satır 11 kesici alet ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de gece bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu E.C.G.'nin üzerinde 2'si satır 11 kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gece yarısı Eskibağlar Mahallesi'nde dolaşan E.C.G.'yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2'si satır 11 kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Hakkında 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçundan soruşturma başlatılan E.C.G.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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