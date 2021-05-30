SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
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SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında Konyaaltı Sahili'nin keyfini turistler çıkarttı.

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında Konyaaltı Sahili'nin keyfini turistler çıkarttı. Polis ekipleri kısıtlamayı ihlal edenleri tespit etmek için sahildekilere pasaport kontrolü yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapmasında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde turizm kenti Antalya'da denetimler sıkı tutuluyor. Kentin ana arterlerinde ve kavşaklarda uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlardaki kişilerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Sahile gelen turistlerin bazıları sıcaklığı 23 derece olan denize girerken bazıları ise kumların üzerine yatarak güneşin keyfini çıkarttı. Yerleşik yabancıların yoğun yaşadığı kentte bu kişilerin de turist gibi sahile gelerek kısıtlamayı ihlal etmemesi için polis ekipleri sahilde denetim yaptı. Sahildekilerin tek tek pasaport kontrolünü yapan ekipler, pasaportlarını gösterenlerin kaldıkları otel bilgilerini de kontrol etti.

1 Haziran itibariyle başlaması beklenen normalleşme süreci için sahildeki işletmeler de hazırlıklarını sürdürdü.

SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ
SAHİLDE PASAPORT KONTROLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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