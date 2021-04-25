Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
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Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı

Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ile 'muaf olduğuna dair belgesi bulunmayan' vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ile 'muaf olduğuna dair belgesi bulunmayan' vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Polisin kendinden örnek vererek ikna ettiği bir vatandaş, çalıştığı firmadan yazı gelince ceza yemekten kurtuldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da sokağa çıkma kısıtlaması çeşitli uygulama noktalarında denetlendi. Tematik dinamik denetimler kapsamında karayolları, sokak ve caddelerde kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürdü. Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf iş grubunda çalışan bir vatandaş, çalıştığına dair belgesinin olmaması nedeniyle kontrol noktasında 20 dakika beklemek zorunda kaldı. Duruma şahsa defalarca anlatan polisler, daha sonra kendi mesleklerinden örnek vererek muafiyet krizini tatlıya bağladılar.

"Dışarıda işi olmayan çok insan var" dedi ama çalışma belgesi çıkmadı

Denetim noktasında durdurulan bir minibüs sürücüsü, "Süt işleme tesisimiz var. Şu anda çalışıyoruz. Mesai saatindeyim. Samsun trafiği kısıtlamaya rağmen çok yoğun. İşi olmayan çok insan var dışarıda. Biz mecbur çalışıyoruz, işi olmayan çok var. Duruşehir'in orada 20 dakika sıra bekledim. O kadar bir yoğunluk var" diye konuştu.

Kimlik ve izin belgesi kontrolü yapan trafik polisi, "Beyefendi, kısıtlamadan muaf olan iş yerleri ve çalışanlarını biliyorum. Bugün sizin o iş yerinde çalıştığınıza dair belgenizi soruyorum. Bugün çalıştığınızı bir belge olmadan nereden bileceğiz. Bugün çalışıyorsan, senin adına bir belge yazılması gerekiyor. Bu belgeyi çalıştığınız iş yerinden alacaksınız. Aracınızı sağa çekip, eksik belgelerinizi tamamlayınız" şeklinde konuştu.

Çalıştığı iş yerinden belgesi olmadan sokağa çıkan sürücünün ardından çalışma belgesi olan bir sürücüyü durduran aynı trafik polisi, süt işletme tesisinde çalışan ve belgesi olmayan vatandaşı çağırarak, "Beyefendi geliniz. Bu beyefendi de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir firmada çalışıyor. Bugün çalıştığına dair firmasının kendisi için hazırladığı belgesi var. Sizin işvereniniz de size telefon vasıtası ile gönderebilir" açıklamasında bulundu.

"Ben polisi izinli günümde sokakta dolaşsam aynı cezaya maruz kalırım"

Sokağa çıkma muafiyeti olduğunu ve her gün ayrı izin belgesi mi alacağını sorgulayan süt işletme tesisi çalışanına bir kez daha durumu izah eden trafik polisi, "Beyefendi, ben polis memuruyum. Benim bugün çalıştığıma dair görev belgem var. Yarın ben istirahat ederken bu sokakta dolaşsam, ben de senin gibi aynı cezaya maruz kalırım" ifadelerini kullandı.

Ardından bugün çalıştığına dair belgesi kendisine ulaşan süt işletmecisi, böyle bir zorunluluğun olduğunu bilmediğini, bundan sonra daha dikkatli olacağını belirerek, polislerden zamanlarını aldığı için özür diledi. Ekipler, belgedeki imza ile iş yeri sahibinin imzasını karşılaştırdıktan sonra çalışanın gitmesine izin verdiler.

Öte yandan, polis ekipleri denetimler sonucunda gerekli izinleri olmayan şahıs ve araçlara cezai işlem uyguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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