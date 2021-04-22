Kısıtlamada polise yakalanmamak için ilginç yöntem
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Kısıtlamada polise yakalanmamak için ilginç yöntem

Kısıtlamada polise yakalanmamak için ilginç yöntem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs kısıtlamasından kaçınmak için vatandaşlar bin bir türlü ilginç yönteme başvurmaya devam ediyor.

Korona virüs kısıtlamasından kaçınmak için vatandaşlar bin bir türlü ilginç yönteme başvurmaya devam ediyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir işyerinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, işyerinin girişine özel düzenekle güvenlik kamerası kurulduğunu tespit ederken, içeride oyun oynayan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza kesildi.

Ülkenin başına bela olan korona virüs salgının kısıtlamasından kaçmak için oyun meraklıları bin bir türlü ilginç yönteme başvuruyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen açık olan bir kahvehaneye girdi. Kahvehaneyi kontrol eden ekipler, içeride yaptıkları kontrolde 15 kişinin kahvehane masalarında oyun oynadığını tespit etti.

Girişe özel düzenekle güvenlik kamerası kurmuşlar

İçeride yapılan detaylı denetimlerde polise yakalanmamak için işyeri işletmecisinin kahvehanenin girişine özel düzenekle güvenlik kamerası kurduğunu ve içerideki bir bilgisayardan kahvehanenin giriş ve çıkışların izlendiğini fark etti. Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza kesilirken, işyeri mühürlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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