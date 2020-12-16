Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
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Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada

16.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:43

Bursa'da kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan ve kıraathaneye baskın düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan ve kıraathaneye baskın düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Polisin operasyon anı saniye saniye kaydedilirken, işyerinin girişinde bulunan Pitbull köpek ise dikkat çekti. Hem kısıtlama hem genelgeye uymayıp kıraathanede yakalanan bir kişi ise, "Çay içmeye gelmiştik" deyince polisler de şaşkına döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Sokağa Çıkma Kısıtlaması ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede, kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Gece saatlerinde kıraathaneyi izlemeye alan ekipler, bir müşteri içeri girmeye çalıştığı sırada operasyon düzenledi.

Pıtbull korumalı kumarhane

Bu sırada içeriye girmeye çalışan müşteri sokak üzerinde kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kıraathanenin arka bölümüne giren ekipler, masalarda kumar oynandığını, masalarda para ve kartların olduğunu gördü. Ayrıca kıraathanenin girişinde bulunan Pitbull köpeği dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin, Pitbull köpeğini muhtemel bir tehlikeye karşı içeride sakladıkları belirtildi.

"Çay içmeye geldik"

Kumar oynayan 8 şüpheliye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak, Maske Takmamak ve Kumar Oynamak suçlarından 42 bin 488 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.D'ye ise Kumar Oynatmak ve Yer Temin Etmek suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir şüphelinin ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan operasyon anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer uygulamaların daha sıkı devam edeceğini, kısıtlamaya uymayanlar ve kumar oynayanları ağır cezaların beklediğini açıkladılar. - BURSA

Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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