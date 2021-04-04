Kısıtlamada piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza
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Kısıtlamada piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel
Kısıtlamada piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek piknik yaparken yakaladığı 4 kişiye 900'er TL idari ceza uyguladı.

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek piknik yaparken yakaladığı 4 kişiye 900'er TL idari ceza uyguladı.

İslahiye'de koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, İdilli Mahallesi yakınlarında 4 kişinin piknik yaptığını gördü. Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 900'er TL idari ceza uyguladı. Toplamda 3600 TL ceza kesilen piknikçiler daha sonra evlerine gönderildi.


Kısıtlamada piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza
Kısıtlamada piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza
Kısıtlamada piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza
Kısıtlamada piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza
Kısıtlamada piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza
Kısıtlamada piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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