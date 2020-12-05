Kısıtlamada patates servisi yapmaya kalktı, cezadan kurtulamadı
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Kısıtlamada patates servisi yapmaya kalktı, cezadan kurtulamadı

05.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:34

Kısıtlamada patates servisi yapmaya kalktı, cezadan kurtulamadı Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olmaması gereken bir aracı durduran polis ekipleri, şahsa ceza yazmak istedi.

Kısıtlamada patates servisi yapmaya kalktı, cezadan kurtulamadı

DÜZCE - Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olmaması gereken bir aracı durduran polis ekipleri, şahsa ceza yazmak istedi. Ancak şahıs evlere patates servisi yaptığını söylemesine karşın ceza yemekten kurtulamadı.

Düzce'de korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber polis ekipleri sokaklarda, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara karşı uygulama yaptı. Valilik önünde durdurdukları patates çuvalları yüklü kamyoneti durduran ekipler, kamyonet sürücüsüne izin belgesi sordu. İzin belgesi olmayan şahıs uzun süre polislere dil döktü ve evlere patates servisi yaptığını söyledi. Sürücü bütün bahanelerine rağmen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3bin 150 TL ceza yemekten kurtulamadı.

Kısıtlamada patates servisi yapmaya kalktı, cezadan kurtulamadı
Kısıtlamada patates servisi yapmaya kalktı, cezadan kurtulamadı
Kısıtlamada patates servisi yapmaya kalktı, cezadan kurtulamadı
Kısıtlamada patates servisi yapmaya kalktı, cezadan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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