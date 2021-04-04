BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
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BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kameradaBursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, parkta top oynayan gençlerin ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, parkta top oynayan gençlerin ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde, dün uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 25 genç, parkta top oynadı. Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen çocuklar, ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı. Gençler, kısa sürede gözden kayboldu. Çocukların parkta top oynadığı ve daha sonra polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada
BURSA Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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