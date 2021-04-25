Kısıtlamada paraşütle uçuş yaptılar

Kısıtlanamayanlar her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da dışarıdaydı.

Kısıtlanamayanlar her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da dışarıdaydı. Ama bu görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. İstanbul Büyükçekmece'de tedbirleri hiçe sayan 4 kişi paraşütle uçuş yaptı. İzinsiz uçuş yapan şahıslara 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Ataşehir'de nargileli oyun partisine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Kafede bulunan tam 43 kişiye 136 bin 740 lira ceza kesildi. Baskın anında kimisi gülerek nargile içmeye devam ederken, kimisi de yüzünü kapatarak masanın altına saklandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Bu görüntüler ise Bursa'nın Gemlik ilçesinden. Sokağa çıkma kısıtlamasında sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kameralara böyle yakalandı. Polisin 'evinize girin' anonsuna rağmen yürüyüş yapanların umursamaz tavırları dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı