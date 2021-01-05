Kısıtlamada otomobille şehir turuna çıkan 4 kişiye, 13 bin 939 TL ceza

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi. Ayrıca Ulaş D.'ye de alkollü araç kullanmaktan 1339 TL ceza uygulandı. Araçlarında bir miktar uyuşturucu ve döner bıçağı ele geçirilen şüphelilerden Ali Y., gazetecilerin 'Neden çıktınız?' sorusuna sürücü Ulaş D.'yi göstererek "Bunun yüzünden çıktık" cevabını verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Yıldırım ilçesi Atatürk Caddesi'nde kurulan uygulama noktasında 16 ABD 724 plakalı otomobili durdurdu. Polis, araçtaki Ulaş D., Ali Y., Metin Y. ve Halil A.'dan izin belgelerini istedi. Ancak araçtakiler izin belgelerinin olmadığını söyledi. Şüphelilerden sürücü Ulaş D.'nin 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada ise uyuşturucu madde, biri döner bıçağı olmak üzere 3 bıçak ve uyuşturucu içmeye yarayan aparat bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Halil A.'nın cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Gazetecilerin 'Neden çıktınız?' sorusuna şüphelilerden Ali Y., sürücüyü işaret ederek "Bunun yüzünden çıktık" şeklinde yanıt verdi.

4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 TL ceza uygulandı. Ayrıca Ulaş D.'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN