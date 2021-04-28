Kısıtlamada otogar hattı çalışacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada otogar hattı çalışacak

Kısıtlamada otogar hattı çalışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otogar hattı tam kapanma kısıtlamasında mesai yaparak, saat başı çalışmaya devam edecek.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otogar hattı tam kapanma kısıtlamasında mesai yaparak, saat başı çalışmaya devam edecek.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar tam kapanma uygulanacak. Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otogara gidecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 1 numaralı otobüsün kısıtlama boyunca hizmet vereceği bildirildi.

Otobüsün her saat başı karşılıklı olarak kalkacağını ifade eden Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kısıtlama boyunca her gün, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri olarak ana arter olan 1 numaralı hattımızı saat 08: 00 ile 18: 00 arasında saat başlarında olacak şekilde karşılıklı otogar ve Mimar Sinan son duraklarından kalkış yaparak vatandaşlarımıza hizmet verecektir" dedi.

11 numaralı hat ALES sınavında aktif olacak

Öte yandan Başkan Yalçın 2 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ALES sınavına girecek olan adaylar için 11 numaralı hattın saat 09.00, 09.10, 09.20 ve 09.30 saatlerinde AYMAS Galericiler Sitesi önünden hareket ederek ADÜ'ye sefer yapacağını da sözlerine ekledi. - AYDIN

Kısıtlamada otogar hattı çalışacak
Kısıtlamada otogar hattı çalışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ömer Ali Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada otogar hattı çalışacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:06:26. #1.15#

title