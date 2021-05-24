Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda bir grup otelin teras katında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak meşaleli doğum günü partisi düzenledi.

Beyoğlu'nda bir grup otelin teras katında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak meşaleli doğum günü partisi düzenledi. Maske bile takmayan grubun içe içe eğlendiği, şampanya patlatılıp alkol, nargile ve sigara kullandığı anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın yapılan terastaki çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Gümüşsuyu'ndaki bir otelde meşaleli doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYIP EĞLENDİLER

İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlendiğini gördü. Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" maddesinden idari işlem uyguladı. Alkol, sigara ve nargilenin de kullanıldığı ve şampanyanın patlatıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. Grubun eğlendiği anlar ise kameralara yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada
Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada
Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada
Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada
Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 10:39:24. #1.16#

title